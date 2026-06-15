Трамп выступил с угрозой в адрес страны ЕС

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post пригрозил Франции новым торговым конфликтом. Если Париж не отменит цифровой сбор с американских технологических гигантов, Вашингтон введет 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское.

Американский лидер заявил, что лично предупредил об этом президента Франции Эмманюэля Макрона. Трамп потребовал прекратить взимание 3-процентного налога с выручки таких корпораций, как Alphabet, Amazon и Apple, который действует во Франции с 2019 года. В противном случае, по его словам, у него не останется выбора, кроме как в ответ ударить по французскому винодельческому экспорту заградительными пошлинами.

Ранее сообщалось, что американский стартап Anthropic по требованию Вашингтона отключил свою новейшую модель ИИ Mythos 5, способную находить киберуязвимости, а также ее общедоступную версию Fable 5.

Власти США приказали закрыть доступ к этим системам для всех иностранных граждан, включая зарубежных сотрудников самой компании, сославшись на экспортный контроль. Во Франции это решение вызвало тревогу — в Le Monde назвали его очередным подтверждением подавляющего технологического превосходства Америки и отставания Европы в сфере искусственного интеллекта.