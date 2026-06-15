В России высказались о замене армянских коньяков

В России смогут заменить популярные на отечественном рынке коньячные бренды из Армении, и проблем в связи с этим не возникнет, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. На вопрос о возможности дефицита и роста цен он ответил в ходе интервью агентству «Интерфакс».

«Да, знаменитый "Арарат", "Ной" — это коньяки, которые исторически на нашем рынке», — отметил чиновник, подчеркнув, что «все замещается», никаких серьезных изменений на отечественном рынке коньяка не будет, и к подорожанию введение ограничений точно не приведет, поскольку рынок насыщен продукцией «от самого простого сегмента до самого высокого уровня».

«Мы сегодня поставляем из Азербайджана коньяк "Абрау" — три звездочки, пять звездочек. Азербайджан может нарастить объемы, и по качеству он не уступает в разных сегментах», — рассказал бизнесмен.

Ранее о том, что введение ограничений на ввоз товаров из Армении не приведет к негативным последствиям для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, речь идет о нишевой продукции, в то время как у России «достаточно диверсифицированная структура поставщиков» для импорта того, что не производится внутри страны.