ЕС ввел дополнительные санкции против России

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, передает ТАСС.

В "черный список" добавлены более 80 физлиц и организаций, в том числе из дружественных России стран.

Так, ограничения вводятся в том числе против генпрокурора Александра Гуцана, адвоката и экс-омбудсмена Павла Астахова. Кроме того, сообщается, что ЕС включил в список санкций ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.

Ранее Соединенные Штаты продлили лицензию для операций с российскими банками. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".