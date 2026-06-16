Япония резко увеличила импорт СПГ

Импорт сжиженного природного газа в Японию на неделе с 8 по 14 июня вырос на 60% по сравнению с предыдущей неделей — до 1,3 миллиона тонн, сообщает profinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

Это максимальный уровень за последние три месяца. С начала войны на Ближнем Востоке и до мая Япония последовательно сокращала закупки СПГ. Причинами стали высокие цены из-за блокады Ормузского пролива и сезонный фактор.

Нехватку импорта компенсировали за счет запасов, которые к 7 июня снизились до 1,8 миллиона тонн — на 19% меньше, чем год назад. Рост закупок, вероятно, связан с попыткой электростанций восполнить резервы перед летним пиком потребления.

Ранее РИА Новости на основе данных Евростата сообщило, что в апреле поставки трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достигли 578,1 миллиона евро — это максимальный показатель с февраля 2025 года.

В годовом выражении показатель вырос на 21%, а в месячном — на 40%. Одновременно европейский импорт российского сжиженного природного газа увеличился на 35% по сравнению с апрелем прошлого года, до 705,3 миллиона евро. Однако относительно марта текущего года объемы поставок СПГ снизились на 24%.