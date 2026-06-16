Швейцария ввела новые санкции против России

Власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, внеся туда 16 физических лиц и семь организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что поправки в постановление об антироссийских санкциях были внесены федеральным министерством экономики, образования и исследований Швейцарии 15 июня.

Подчеркивается, что в санкционные списки были внесены руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.

16 июня Канада внесла в санкционные списки против Российской Федерации 7 физлиц и 34 юрлица.

В этот же день Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции.

15 июня Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. В обновленном перечне, в частности, оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.