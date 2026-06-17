Стоимость нефти опустилась ниже $78 впервые со 2 марта

Стоимость нефти марки Brent, по данным лондонской бирже ICE, впервые со 2 марта оказалась ниже 78 долларов за баррель, составив 77 долларов и 94 цента.

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Снижение стоимости нефти по сравнению с уровнем предыдущего закрытия составило 1,29 процента.

До 74,3 доллара за баррель подешевела нефть марки WTI.

Основным фактором, из-за которого стоимость нефти в марте и апреле была высокой, стало перекрытие Ираном Ормузского пролива в ходе вооруженного конфликта с Израилем и США. В мае к подорожанию энергоресурсов также привело решение ОАЭ покинуть ОПЕК.

Ниже 90 долларов за баррель нефть марки Brent впервые с конца мая подешевела 9 июня.