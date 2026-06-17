Российское вино сравнили с европейским

Российское вино в бюджетной ценовой категории не уступает по качеству более дорогим европейским аналогам. Такое мнение высказал энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery Илья Волошин. Его слова приводит РИА Новости.

Отечественное вино стоимостью до 2,5 тысячи рублей, отметил аналитик, почти всегда оказывается качественнее европейского в ценовом диапазоне до 5 тысяч. Выбор лучше делать в пользу более бюджетного российского вина, резюмировал он.

«Европейское вино ниже 5 тысяч рублей покупать нерационально», — констатировал Волошин.

В более дорогом сегменте выбор стоит делать в пользу европейского вина, отметил он. «Здесь вы увидите классное вино», — подчеркнул эксперт. Однако в более бюджетной категории российские аналоги выигрывают конкуренцию за счет оптимального соотношения цены и качества, заключил Волошин.

Розничная стоимость европейских вин в России начала стремительно расти после резкого повышения импортных пошлин на алкоголь из недружественных стран. В 2023 году пошлины на вина из западных государств подняли с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов, но не менее 2 долларов за литр. На этом фоне главным конкурентом отечественных производителей стали грузинские виноделы, отмечал президент группы компаний Simple Максим Каширин.