МАЭ понизило прогноз по добыче нефти в РФ

Международное энергетическое агентство пересмотрело оценку среднесуточной добычи нефти в России на 2026 год в сторону понижения на 180 тысяч баррелей — до 10,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в соответствующем отчете.

Снижение прогноза, как утверждается, связано с ударами украинских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры. Прогноз на 2027 год оставлен без изменений — также 10,3 миллиона баррелей, но при условии, что атаки продолжат создавать проблемы для отрасли.

Переработка нефти в России, по данным МЭА, во втором и третьем кварталах составит 4,5 миллиона баррелей в сутки, в четвертом — 4,8 миллиона. Оценка на 2027 год — 4,7 миллиона, однако агентство признает, что этот показатель носит предварительный характер.

Ранее Bloomberg сообщил, что в начале июня переработка сырья упала ниже 4 миллионов баррелей в сутки после остановки четырех заводов «Роснефти» из-за атак дронов. При этом майская экспортная выручка России от нефти, по данным агентства, достигла 20,8 миллиарда долларов — на 8,2 миллиарда больше, чем годом ранее, и приблизилась к рекордным значениям. Однако это на 710 миллионов долларов меньше апрельского показателя — сказались снижение мировых цен и удешевление российской Urals.