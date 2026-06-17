Цены на драгметаллы могут взлететь

Citigroup повысил прогноз цен на золото и серебро на фоне снижения геополитических рисков после подписания предварительного соглашения между США и Ираном, сообщает profinance.ru со ссылкой на обзор аналитиков банка.

Целевая цена на золото на ближайшие три месяца повышена с 4000 до 4500 долларов за унцию. Прогноз по серебру на тот же период увеличен с 60 до 70 долларов за унцию. Долгосрочный ориентир по золоту на 6–12 месяцев сохранен на уровне 5000 долларов.

Аналитики отмечают, что снижение напряженности на Ближнем Востоке изменило настроения инвесторов. После коррекции в начале июня многие участники рынка рассматривают падение цен на драгоценные металлы как возможность для входа в позиции.

При этом в Citigroup предупреждают о возможной высокой волатильности в ближайшие три месяца — в зависимости от дальнейшего развития иранской ядерной сделки и политики Федеральной резервной системы.

Ранее сообщалось, что мировые цены на драгметалл начали активно падать. 10 июня золото подешевело на 2,18% за день — до 4172 долларов за унцию. Металл потерял 32% от январского пика и вернулся к уровням ноября прошлого года.