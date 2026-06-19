Нефть Brent подорожала до $79,96 за баррель

Мировые цены на нефть показывают слабое восстановление в пятницу, однако по итогам недели марки Brent и WTI обрушились почти на 9–10%. Главными факторами обвала стали подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и перспективы скорого возвращения на рынок миллионов баррелей нефти из Персидского залива.

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В пятницу утром августовские фьючерсы на Brent торговались на уровне $79,96 за баррель, а июльские контракты на WTI — $76,97 за баррель. Однако с начала недели Brent подешевела на 8,6%, а WTI — почти на 10%.

Ситуация на рынке кардинально изменилась после того, как танкеры начали проходить через вновь открытый Ормузский пролив. Только в четверг его миновали три саудовских судна, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с ещё несколькими танкерами. Кроме того, Кувейт, чья добыча падала до 500 тыс. баррелей в сутки из-за регионального конфликта, уже начал её наращивать и планирует достичь 2 млн баррелей в сутки в течение недели. Ирак также заявил о готовности постепенно возвращать объёмы производства на прежние уровни.

Резкое снижение цен стало реакцией рынка на прорыв в переговорах Вашингтона и Тегерана. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном снял часть геополитических рисков и открыл путь для разблокировки поставок углеводородов из стран Персидского залива, страдавших от регионального противостояния. Тем не менее, участники рынка сохраняют осторожность: Израиль продолжает военную операцию против группировки «Хезболла» в Ливане.

Тегеран ранее предупреждал, что расценит новые удары по Ливану как нарушение договорённостей с США, что оставляет риски нового витка эскалации и скачка цен на нефть в случае срыва хрупкого соглашения.