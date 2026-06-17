МЭА прогнозирует избыток нефти

© Инвест-Форсайт

Цены на нефть в среду удерживались около минимальных уровней за три месяца. Рынок одновременно оценивает последствия возможного мирного соглашения между США и Ираном и предупреждения Международного энергетического агентства (МЭА) о формировании глобального профицита предложения в 2027 году. Дополнительное давление на котировки оказывает перспектива постепенного восстановления поставок через Ормузский пролив и роста экспорта из Ирана, сообщает Reuters.

Фьючерсы на марку Brent остановились около отметки $79,2 за баррель, а WTI достигла $76,2. Во вторник цены снизились примерно на 5% на фоне ожиданий скорого восстановления нефтяных потоков из Персидского залива после снятия ограничений.

МЭА в своем обновленном прогнозе отметило, что к 2027 году рынок может столкнуться с существенным избытком предложения. Рост мирового производства оценивается в 8 млн баррелей в сутки против увеличения спроса лишь на 2 млн. В краткосрочной перспективе сделка сделка между США и Ираном может способствовать пополнению истощенных запасов, однако аналитики предупреждают, что рынок может недооценивать масштаб будущего профицита.