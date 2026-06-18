Мировой рынок может «захлебнуться» в нефти

После заключения соглашения между США и Ираном нефтяной рынок может столкнуться с профицитом предложения, прогнозирует Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете. По оценке МЭА, спрос на нефть снижается быстрее, чем ожидалось, и даже до полного восстановления поставок из Персидского залива рынок рискует перейти от дефицита к избытку уже в следующем году, передает Wall Street Journal.

Агентство пересмотрело прогноз мирового потребления в сторону понижения — теперь ожидается падение на 1,1 миллиона баррелей в сутки (ранее прогнозировалось 420 тысяч). Причина — высокие цены на энергоносители и перебои в поставках, которые давят на экономику. В 2027 году, по прогнозам МЭА, спрос может вырасти на 2 миллиона баррелей, но предложение увеличится гораздо быстрее — примерно на 8 миллионов, что создаст значительный профицит.

На фоне новостей о перемирии нефть резко подешевела. Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель, WTI — около 76 долларов. Обе марки закрылись с падением более чем на 5% и достигли минимумов с начала марта.

Однако МЭА предупреждает, что быстрое восстановление поставок маловероятно. Разминирование маршрутов и восстановление логистики займут месяцы. Война, начавшаяся 28 февраля, практически парализовала Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.

Добыча и экспорт остаются значительно ниже нормы. В мае мировая добыча была на 13,6 миллиона баррелей в сутки ниже довоенного уровня. Экспорт из стран Персидского залива сократился почти на 15 миллионов баррелей. Особенно сильно пострадал Иран — его экспорт упал на 1,4 миллиона баррелей, до 230 тысяч в сутки.