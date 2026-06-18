США могут усилить санкции против РФ: что известно

Срок действия исключения из санкций США на морские поставки российской нефти истек 17 июня. В Белом доме приняли это решение после заключения перемирия с Ираном, которое открыло возможность для возобновления транзита через Ормузский пролив, сообщает S&P Global.

На полях саммита G7 во Франции Дональд Трамп заявил, что теперь Штаты смогут ужесточить ограничения против Москвы. С начала конфликта с Ираном американский Минфин трижды вводил 30-дневные послабления для операций с российским сырьем. Разрешения действовали с 12 марта по 11 апреля, с 17 апреля по 16 мая и с 18 мая по 17 июня. Власти объясняли необходимость таких мер желанием не допустить перебоев с поставками в энергозависимые страны.

За время действия этих послаблений Россия, по данным S&P Global, нарастила экспорт до 6 миллионов баррелей в сутки в мае. Это выше показателей апреля (5,6 млн), марта (5,5 млн) и февраля (4,9 млн). Дополнительные доходы от высоких цен на нефть за эти месяцы превысили 2 миллиарда долларов.

В Сенате демократы критиковали администрацию за неоднократные продления. Сенаторы Жанна Шахин и Элизабет Уоррен выступили против очередного послабления, заявив, что оно позволяет России получать сверхприбыли.

Лидеры G7, в свою очередь, пообещали усилить санкционное давление на российский нефтегазовый сектор. Даже без новых исключений Москва, по мнению экспертов, продолжит использовать обходные схемы и поставлять нефть в Азию с дисконтом для сохранения доходов.