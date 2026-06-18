Цены на нефть рухнули

Цены на нефть в четверг, 18 июня, снизились более чем на 3% и достигли минимального уровня со 2 марта, первого торгового дня после начала масштабной операции США против Ирана, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обозначены предварительные договоренности по завершению конфликта.

Документ предусматривает отмену военно-морской блокады со стороны США, разблокировку Ормуза — со стороны Ирана.

Журналисты уточнили, что стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах, по состоянию на 17:09 мск, упала на 3,51% и на минимуме опустилась до $76,76 за баррель.

Аналитик IG Тони Сикамор разъяснил, что падение цен обусловлено тем, что рынок стал делать ставку на более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранской нефти на рынок.

Ранее сообщалось, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном — рамочное, может быть нарушено в любой момент на фоне действий Израиля, либо в силу ряда других обстоятельств.