Китай ввёл санкции против 56 американских компаний

Власти Китая ввели ограничительные меры против десятков американских компаний в сфере обороны и высоких технологий.

© Московский Комсомолец

Министерство торговли КНР включило 10 фирм из США в список экспортного контроля, а Министерство финансов одновременно отстранило от участия в государственных закупках ещё 46 американских корпораций.

«Решение принято в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств. Китайские экспортёры теперь не смогут поставлять подсанкционным компаниям товары двойного назначения», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В список Минторга вошли Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies Corp., Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials Corp. и USA Rare Earth. Исключения могут быть сделаны лишь в особых случаях с разрешения министерства.

По информации агентства AFP, Минфин КНР запретил государственным учреждениям закупать продукцию у 46 американских компаний, среди которых Lockheed Martin, Raytheon и оборонное подразделение Boeing. Компании с американскими инвестициями в Китае также исключены из списка поставщиков.

Новые ограничительные меры стали ответом Пекина на продолжающееся технологическое и экономическое давление со стороны Вашингтона. США в последние годы последовательно расширяют санкции против китайских технологических и оборонных компаний, ограничивая их доступ к американским технологиям и рынкам капитала. В ответ Китай использует имеющиеся в его арсенале инструменты экспортного контроля и ограничения доступа к государственным закупкам, чтобы защитить свои интересы и продемонстрировать готовность к жёстким ответным мерам.