Иран нарастил поставки нефти через Ормузский пролив до максимума

Иран значительно увеличил поставки нефти через Ормузский пролив — до максимального уровня с момента начала регионального конфликта 28 февраля после того, как США сняли морскую блокаду с иранских портов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

По информации издания, только 22 июня в пролив вошли три супертанкера, находящихся под американскими санкциями: Elva, Virgo и Vigor. Все они следуют с иранского острова Харк в сторону Сингапура. Агентство напоминает, что именно в водах вблизи Сингапура нефть традиционно перегружают на другие суда, которые чаще всего доставляют груз в Китай.

Кроме того, ранее Иран уже поставил 20 млн баррелей нефти через порт Чахбехар, расположенный в Оманском заливе.

По данным агентства, объёмы судоходства через Ормузский пролив в целом растут. Так, за минувшие выходные из Персидского залива в Оманский прошли несколько гружёных танкеров, хотя экипажи некоторых из них предпочли отключить транспондеры. Одним из таких судов стал танкер под флагом Греции, перевозивший иракскую нефть. В Персидский залив также заходят суда — в понедельник четыре пустых СПГ-танкера, связанных с Катаром, подали сигнал о пересечении пролива.

Рост поставок стал прямым следствием подписанного на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, состоящего из 14 пунктов. Документ дистанционно подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ключевые положения меморандума предусматривают немедленное открытие Ираном Ормузского пролива для международного судоходства и снятие США морской блокады иранских портов. Эти шаги стали основой для более широких переговоров по мирному урегулированию, дорожная карта которых была утверждена 22 июня на переговорах в Швейцарии.

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