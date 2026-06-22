ЦБ допустил обвал нефти до $43

Долгосрочно устойчивый уровень цены на нефть — это ненаблюдаемый и в значительной степени теоретический показатель, имеющий большое практическое значение, отмечается в аналитической записке Банка России.

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Выбранный подход к его определению может оказать существенное влияние на точность макроэкономического прогноза, в особенности для стран, богатых нефтью, а также сыграть немаловажную роль в обеспечении долгосрочной устойчивости госфинансов. Однако консенсуса в определении данного показателя не сложилось ни в литературе, ни на практике, подчеркивают в ЦБ. Кроме того, нет единогласия и в оценках будущей, в особенности долгосрочной, динамики глобального спроса и предложения нефти, которые напрямую определяют долгосрочно устойчивый уровень цены не нефть.

«Учитывая высокую неопределенность, мы ожидаем, что при сохранении текущей жесткости климатического регулирования долгосрочно устойчивая цена на нефть Urals может находиться в широком диапазоне $54–72 за баррель со смещением в нижнюю часть интервала», — отмечают аналитики мегарегулятора.

В случае ужесточения климатической политики прогноз понижается до $43–48 за баррель.