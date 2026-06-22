Индекс Мосбиржи обновил многолетний минимум

Российский фондовый рынок 22 июня обновляет многолетние минимумы, теряя в ходе торгового дня более 100 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале дня индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов, а к моменту написания материала показатель снижался на 4,15 процента до 2319,99 пункта, а ранее и до 2310,9. Уже к 15:00 он опустился до отметок марта 2023 года.

«Большинство акций на российском рынке в минусе. Отдельные бумаги теряют в цене больше 10 процентов», — риторикой Центробанка (ЦБ) РФ.

На прошлой неделе после публикации пресс-релиза ЦБ по поводу снижения ключевой ставки только до 14,25 процента индекс Мосбиржи упал почти до 2400 пунктов примерно с 2450 в начале торгового дня.