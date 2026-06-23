В России задумались над импортом топлива

Россия рассматривает возможность импорта топлива и введения субсидий для сдерживания цен, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Вопрос обсуждался на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака в понедельник.

Дефицит бензина и дизеля, вызванный ударами украинских дронов по НПЗ, привел к ограничению продаж, росту цен и очередям на заправках. Обычно Россия экспортирует нефтепродукты, но атаки вынудили приостановить экспорт бензина и авиатоплива.

Два источника Reuters подтвердили, что на встрече обсуждались субсидии на импортное топливо.

Производство бензина в России упало примерно на 25% по сравнению со средним показателем июня 2025 года — до 90 тысяч тонн в сутки, сообщили отраслевые источники. Экспорт нефтепродуктов морским путем в начале июня сократился на 15% — до 3,3 миллиона тонн из-за внеплановых ремонтов НПЗ после атак. Четыре источника в отрасли заявили, что Россия планирует начать морской импорт топлива уже в июне.