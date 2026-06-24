ЦБ повысил курс доллара на 25 июня

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 25 июня 2026 года.

Курс доллара повышен до 74,77 рубля, тогда как 24 июня он составлял 74,62 рубля. Курс евро составил 85,18 рубля, ранее он был 85,48 рубля. Курс юаня снижен до 10,97 рубля против 10,99 рубля 24 июня.

Аналитики, опрошенные Банком России с 5 по 9 июня, ожидали , что курс доллара к рублю на 2026 год составит 78,1 рубля за доллар, на 2027 год – 86,2 рубля за доллар, на 2028 год – 94,3 рубля за доллар.

За май рубль дополнительно укрепился до 71,02 рубля за доллар и до 10,49 рубля за юань, говорилось в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. При этом волатильность валютного рынка продолжила снижаться. Диапазоны колебаний курсов иностранных валют составили 6,1% по юаню и 6,6% по доллару (в апреле — 7,7% и 8,9% соответственно).

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