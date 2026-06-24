Назван главный поставщик водки в Россию

В первом квартале 2026 года Латвия поставила в Россию водку на 2,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Таким образом, прибалтийская республика стала крупнейшим экспортером этого вида алкогольной продукции в РФ. Вторым стала Испания (537,4 тысячи долларов), замыкает тройку Грузия (203,7 тысячи долларов). Всего же с января по март в Россию было ввезено водки на 3,7 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарный объем поставок водки из России в Азербайджан увеличился на 42 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. За отчетный период экспорт российской водки в Азербайджан превысил 900 тонн. В денежном выражении показатель вырос на 55 процентов год к году, до более чем 2,2 миллиона долларов,