Названа доля безалкогольного пива на рынке РФ

Доля безалкогольного пива на рынке России составляет около 3%, при этом категория растет. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов в кулуарах форума "Неделя российского ретейла".

"Доля безалкогольного пива на рынке на самом деле небольшая - около 3%, хотя категория растет. Спрос на безалкогольное пиво есть, и мы полагаем, что это даст возможность развивать эту категорию, если не будет каких-то ограничений, в частности, в отношении рекламы или акцизов", - сказал он.

При этом доля этой категории в Европе составляет около 10-15%, добавил Мамонтов. По его словам, безалкогольное пиво отражает тренд на здоровый образ жизни. С учетом регуляторики РФ, эта категория может стать драйвером увеличения доходности пивоваренных компаний, отметил он.

"Это один из элементов драйвера с точки зрения того, что технология одна и та же. Просто мы на последней стадии убираем из алкогольного пива спирт. И надо сказать, что даже маленькие производители сейчас включают в свою линейку безалкогольное пиво", - рассказал он.

Мамонтов также отметил, что в РФ существует тренд на рост потребления слабоалкогольных напитков. Сейчас в стране все еще преобладает крепкий алкоголь, однако с учетом государственной поддержки это продолжит меняться, считает он.