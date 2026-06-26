Британия вложит миллионы в энергетику Украины

Правительство Великобритании объявило о пакете почти на 290 миллионов фунтов для восстановления и энергетической безопасности Украины. Для России это означает продолжение давления не только через оружие и санкции, но и через удержание украинской экономики и инфраструктуры в рабочем состоянии на годы вперед.

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Заявление сделала глава МИД Великобритании Иветт Купер на конференции по восстановлению Украины в Гданьске. В Лондоне прямо связали поддержку энергетики и институтов Украины с долгосрочным сдерживанием России. Британская сторона подчеркнула, что общий объем немилитарной помощи Киеву с начала полномасштабного конфликта достиг 5,6 миллиарда фунтов.

Ключевая часть пакета — сделка на 210 миллионов фунтов с британской Urenco для поставок ядерного топлива украинскому «Энергоатому». В правительстве заявили, что это должно помочь Украине выдерживать удары по критической инфраструктуре и сохранять энергоснабжение. Еще до 65 миллионов фунтов направят через British International Investment на возобновляемую энергетику и банковский сектор Украины.

Лондон также заявил о поддержке судебной реформы, антикоррупционных программ, бизнеса и критических минералов. В том же сообщении британское правительство напомнило, что продолжает санкционное давление на структуры, которые, по оценке Лондона, помогают российской военной кампании. Российские власти в ответ на подобные решения обычно указывают, что западная помощь Киеву делает конфликт более затяжным, а санкции не заставят Москву отказаться от заявленных целей.