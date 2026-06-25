Ирак может покинуть ОПЕК

Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК в случае отказа в значительном увеличении добычных квот, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Второй по величине производитель нефти в организации может покинуть картель, что станет новым ударом для ОПЕК после выхода ОАЭ в этом году. Финансовое давление на Багдад, вызванное войной с Ираном, делает вопрос увеличения квот критически важным, подчеркнул высокопоставленный чиновник иракского Миннефти.

По его словам, сейчас план Багдада — оставаться в ОПЕК и добиваться повышения квот, но если переговоры с Саудовской Аравией и другими союзниками не увенчаются успехом, Ирак будет искать альтернативные решения. При этом представитель правительства отметил, что страна работает над восстановлением экспортных мощностей и намерена увеличить добычу до 7 миллионов баррелей в сутки в ближайшие годы.

После публикации материала цены на нефть временно снизились ниже 73 долларов за баррель. С апреля по июнь семь ключевых членов ОПЕК+, включая Россию, расширили квоты почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Представители ОПЕК пока не комментируют ситуацию. Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди ранее заявлял, что восстановление экономики, привлечение инвестиций и борьба с коррупцией остаются приоритетами его администрации.