Цены на СПГ в Азии идут на спад

Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии продолжают снижаться на фоне возобновления поставок из Персидского залива, сообщает profinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

В четверг они составили в среднем 15,5 доллара за MMBtu, что на 1,3% ниже уровня среды. При этом даже после падения котировки остаются более чем на 50% выше довоенных значений.

За минувшие сутки через Ормузский пролив прошли два танкера с СПГ, загрузившихся на катарском заводе Ras Laffan, свидетельствуют данные отслеживания судов. Один из них — Bu Samra — направляется в Азию, хотя конечный пункт назначения может измениться. Второй — Patris — загрузился на Ras Laffan еще в середине февраля и был заблокирован в Персидском заливе несколько месяцев.

Еще один танкер — Umm Al Ashtan (принадлежит Adnoc) — начал передавать сигналы из Персидского залива впервые за две недели. В среду судно находилось у экспортного терминала Adnoc на острове Дас. Два порожних газовоза — Al Marrouna и Gaslog Shanghai — приближаются к входу в Ормузский пролив со стороны Индийского океана.