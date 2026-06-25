Одна страна пригрозила выйти из ОПЕК

Ирак вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) пригрозил выйти из ОПЕК, если квота на добычу нефти не будет повышена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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В министерстве нефти Ирака уточнили, что Багдад пока не отказывается от участия в организации, но может пойти на этот шаг, если ОПЕК не пойдет ему на встречу.

«Ирак будет вынужден рассмотреть все имеющиеся варианты, если его квота в ОПЕК не будет значительно увеличена», — говорится в публикации.

На прошлой неделе ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны заверило, что будет «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи нефти «постепенно и взвешенно». Как считают эксперты, Абу-Даби захотел отказаться от соблюдения принятых квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.