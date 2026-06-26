В ходе торгов в пятницу, 26 июня, мировые цены на нефть продолжили падение на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Investing.

© Lenta.ru

К 11:20 по московскому времени котировки эталонной североморской марки сырья Brent опустились до 73,57 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 2,56 процента, или 1,93 доллара. На минимуме котировки падали до 73,36 доллара.

Эксперты связывают продолжающееся удешевление нефти в первую очередь с плавным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. Постепенной нормализации поспособствовало заключенный ранее меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. На этом фоне в акваторию стали чаще заходить супертанкеры для загрузки сырья из стран Персидского залива.

Приток дополнительных партий ближневосточной нефти в перспективе должен привести к возвращению цен на нефть к докризисному уровню с учетом наращивания глобального предложения и активного спроса со стороны Китая, крупнейшего импортера сырья. На ситуацию, как ожидают аналитики, также повлияет восстановление добычи сырья в регионе и восстановление работы местных нефтеперерабатывающих заводов. К концу года, согласно прогнозу аналитиков финансовой группы Citi, средняя стоимость Brent упадет до 70 долларов за баррель.