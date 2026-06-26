Российский фондовый рынок обновил минимум

В начале торгов в пятницу, 26 июня, российский фондовый рынок продолжил снижение и тестирует многолетние минимумы. Индекс Мосбиржи опустился до 2204 пунктов, что в последний раз наблюдалось в феврале 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

Вместе с ним падает и индекс государственных облигаций RGBI. К 12:00 по московскому времени он доходил до 113,34 пункта, что на один пункт ниже, чем днем ранее.

Нисходящую динамику российским акциям и облигациям обеспечивает негативный геополитический фон, то есть отсутствие переговоров по остановке боевых действий на Украине, сложная ситуация с бензином и открытие Ормузского пролива для прохода танкеров, что резко улучшает ситуацию с предложением нефти на мировом рынке.

Стоимость фьючерса на сорт Brent приближается к 72 долларам за баррель, что уже сравнимо с тем уровнем, на котором сырье торговалось в феврале, до начала операции Израиля и США в Иране. В свою очередь, стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 59 долларов за баррель.

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Триггером для начала распродаж стало решение Банка России притормозить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). После того как регулятор неделю назад снизил ключевую ставку до 14,25 процента, хотя аналитики ожидали снижение до 14 или даже 13,5 процента, рынок осознал, что надежды на скорую нормализацию ситуации со стоимостью заемных денег не оправдываются.