Курс доллара превысил 78 рублей на бирже

Биржевой курс доллара в пятницу, 26 июня, превысил отметку в 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Investing.

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По состоянию на 12:40 по московскому времени, курс доллара составлял 78,4 рубля.

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке превысил 87 рублей впервые с 12 мая 2026 года.

К концу мая курс доллара достиг 71,6 рубля, приблизившись к минимуму с 2023 года. Однако стойкого укрепления рубля все равно не ожидается. Такими прогнозами с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Во время весеннего падения доллара россиянам рекомендовали обратить внимание на товары из-за рубежа. Насколько упала в цене импортная техника, «Вечерняя Москва» тоже обсудила с экспертами.

По словам главы Сбера Германа Грефа, эксперты кредитной организации считают, что доллар в конце текущего года можно будет купить за 85–90 рублей. Однако сам Греф считает, что доллар будет стоить немного дороже — 90–95 рублей.

В ходе торгов 5 июня стоимость биткоина впервые с 10 октября 2024 года упала ниже отметки в 60 тысяч долларов. С начала месяца криптовалюта потеряла почти 20 процентов.