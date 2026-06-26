Российское пиво начнут поставлять в Китай

Рязанские пивовары договорились о поставках своей продукции в Китай, сообщает Mash. Китайская делегация посетила производство, продегустировала все десять сортов и подписала предварительные соглашения. Российская сторона готова отправлять до 100 тысяч литров пива в месяц.

Делегация из провинций Хэйлунцзян и Чжанцзякоу ознакомилась с производством. Им рассказали, что для приготовления используют воду из собственных скважин и солод с местных полей. Китайских партнеров это впечатлило — они отметили, что вкус сильно отличается от их пива, в которое добавляют рис и кукурузу.

После нескольких часов дегустации гости согласились на поставки в банках. Теперь продукту предстоит пройти регистрацию в китайской системе таможенного администрирования CIFER, а рязанским технологам необходимо оптимизировать сроки годности некоторых сортов для сохранения качества при транспортировке.

В соцсетях рязанское пиво часто критикуют — называют пустым и невкусным. Однако китайским специалистам оно пришлось по вкусу. В ближайшее время стороны определятся со сроками контракта. Для сравнения: за первый квартал 2026 года Россия заработала на поставках пива в Китай лишь 1,5 миллиона долларов, тогда как Китай на экспорте своего пива в РФ — 10 миллионов. Новые поставки могут увеличить российскую выручку.