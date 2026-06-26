Евро поднялся выше 89 рублей на бирже

Курс евро в пятницу, 26 июня, поднялся выше 89 рублей на бирже. Об этом свидетельствуют данные сайта Investing.

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По состоянию на 16:30 по московскому времени, курс евро составляет 89,331. Рост составляет плюс 3,59 процента, говорится на сайте.

26 июня биржевой курс доллара превысил отметку в 78 рублей. По состоянию на 12:40 по московскому времени, курс евро на российском межбанковском рынке превысил 87 рублей впервые с 12 мая 2026 года.

Днем ранее Банк России установил курс доллара выше 75 рублей впервые с начала мая. В последний раз курс доллара превышал отметку 75 рублей 7 мая. Курс, установленный ЦБ, используется для расчетов по различным финансовым инструментам, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.

Банк России с 8 июня 2026 года начал рассчитывать официальный курс евро по отношению к рублю по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Как пояснили в регуляторе, нововведение связано с низкими оборотами по валютной паре «рубль — евро» на внутреннем валютном рынке.