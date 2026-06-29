В России ищут способ решить проблемы с бензином

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поставил задачу сократить негативные последствия атак на нефтеперерабатывающие объекты. Глава государства отметил, что восстановительные работы на поврежденных площадках идут ускоренными темпами, а во второй половине лета производство горючего должно выйти на уровень выше июньского, передают «Известия».

Текущие резервы бензина, по информации Минэнерго, оцениваются в 1,7 миллиона тонн — это практически соответствует показателям годичной давности. Чтобы переломить ситуацию, кабинет министров ввел эмбарго на вывоз бензина и авиационного керосина за пределы страны, уменьшил обязательную долю реализации бензина на бирже с 15% до 10% и сузил коридор ценовых изменений в ходе торгов.

На предстоящей неделе ожидается пролонгация нулевой ввозной пошлины на импортные нефтепродукты. Замглавы правительства Александр Новак уточнил, что повышенный потребительский интерес подстегнул внутренний спрос на 20–30%.

Специалисты связывают трудности — длинные очереди у заправок и отсутствие некоторых видов топлива — с изменением привычных маршрутов доставки после ударов по заводам. Мгновенно перенаправить потоки с одних предприятий на другие практически невозможно. При этом крупные производители вынуждены отгружать часть продукции на биржу, где ее перехватывают перекупщики, что только накаляет обстановку. В правительстве изучают возможность временной отмены биржевых нормативов и усиления роли железной дороги в перевозках горючего.