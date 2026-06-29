Банк России урежет продажи валюты

Во втором полугодии 2026 года Банк России будет продавать валюту в размере 0,58 миллиарда рублей в день, что в восемь раз меньше, чем в предыдущие шесть месяцев (4,62 миллиарда рублей в день). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Такая сумма определяется объемом чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях в завершающийся период.

В первом полугодии текущего года она составила 74,8 миллиарда рублей. Реальная продажа или покупка валюты получается вычитанием этой суммы из тех средств, которые Минфин каждый месяц передает Центральному банку (ЦБ) РФ для пополнения ФНБ, или же сложением ее с тем объемом, который ведомство поручает продать из фонда для компенсации выпадающих доходов бюджета.

В период до 6 июля ЦБ по поручению министерства закупает валюты на 9,91 миллиарда рублей в день, то есть с учетом корректировки объем закупок составит 9,34 миллиарда.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов выразил надежду, что по итогам 2026 года объем ФНБ вырастет. Эти слова прозвучали на фоне резкого роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Однако к концу июня нефтяные котировки рухнули из-за возобновления движения танкеров через Ормузский пролив. В том числе стоимость основного российского экспортного сорта Urals упала ниже базовой стоимости 59 долларов за баррель, при превышении которой излишки нефтяных доходов отправляются в ФНБ.