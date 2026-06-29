Угрозы Вашингтона: США могут оставить Европу без газа

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Вашингтон может урезать или вовсе свернуть поставки сжиженного газа в Европу, пишет РИА Новости. Причина — жесткие экологические нормы ЕС, касающиеся выбросов метана. Райт предупредил, что без пересмотра этих правил Европе придется тяжело, и Вашингтон готов перенаправить поставки в другие страны.

За последние годы американский СПГ стремительно завоевал европейский рынок. В 2021 году ЕС импортировал из США 21 миллиард кубометров, а в 2025-м — уже 81 миллиард. В среднем зависимость Европы от заокеанских поставок составляет 62%, а в Нидерландах, Франции, Испании, Италии и Германии — около 75%.

Причиной конфликта стал регламент ЕС о контроле выбросов метана, который вступил в силу в августе 2024 года. Документ ужесточает требования к поставщикам: с мая 2025-го они должны указывать данные о происхождении газа и маршрутах, с января 2027-го — подтверждать стандарты OGMP 2.0, с августа 2028-го — отчитываться о выбросах при добыче. В августе 2030 года вступит норма о соответствии всей цепочки поставок экологическим стандартам ЕС, за нарушение которой предусмотрены штрафы и расторжение контрактов.

На фоне этих споров Европа переживает энергетический кризис из-за аномальной жары. В Бельгии цена за мегаватт-час в пиковые часы превысила 1000 евро, в Нидерландах — 900, в Дании и Германии — 786 и 743 евро при среднем показателе 85–95 евро. Солнечные панели теряют эффективность, а спрос на кондиционирование резко вырос, говорится в материале.