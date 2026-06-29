Названа страна Европы с самым высоким темпом роста экономики

Испания продолжит опережать крупнейшие экономики еврозоны по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП), так как ближневосточный конфликт окажет на эту страну лишь ограниченное влияние. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на правительственные прогнозы.

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Предполагается, что в 2026 году ВВП Испании вырастет на 2,6 процента. Власти этого государства рассчитывают, что темпы роста экономики превысят два процента в течение следующих трех лет. Это намного больше тех показателей, которые Европейский центральный банк предсказывает для остальных стран еврозоны.

Агентство подчеркнуло, что эти показатели свидетельствуют о прочности испанской экономической модели, которая основана на внутреннем спросе, низких затратах на энергоносители и иммиграции.

По итогам января-апреля 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Испанию заметно выросли. Динамику объяснили проблемами Мадрида с закупками этого вида топлива с Ближнего Востока.