Дан прогноз по мировой торговле СПГ

В 2026 году мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) останется на уровне прошлого года. Такой прогноз дали эксперты транснациональной нефтегазовой компании Shell, сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Торговля энергоресурсом останется на том же уровне, несмотря на выбытие поставок из-за конфликта США и Ирана, приведшего к блокировке Ормузского пролива и повреждению добывающих мощностей в Катаре и ОАЭ.

«В 2025 году было продано в общей сложности 422 млн тонн СПГ, и ожидалось, что в 2026 году этот показатель значительно увеличится. Однако серьезные перебои с судоходством через Ормузский пролив привели к сокращению примерно пятой части ежемесячных мировых поставок СПГ с начала конфликта, что привело к росту цен на спотовом рынке и негативно сказалось на некоторых странах Азии», — пояснили аналитики.

Последствия боевых действий в Персидском заливе частично компенсировали увеличение объемов строительства новых СПГ-мощностей в Северной Америке, повышение загрузки существующих заводов и замедление импорта СПГ Азией. Рост мировой торговли стоит ждать в 2027 году.

Ранее Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал, что дефицит предложения СПГ на мировом рынке затянется до II-III квартала 2028 года. Таковы последствия ударов по катарским предприятиям, производящим этот энергоноситель, а также срывов сроков строительства новых заводов. С нефтью ситуация иная, и профицит ее предложения восстановить можно довольно быстро, добавил эксперт.