Японская иена рухнула до минимума за 40 лет

На токийских торгах во вторник курс японской иены к доллару США достиг минимального значения за почти 40 лет. Валюта ненадолго опустилась до отметки 162 иены за доллар, в последний раз такой уровень фиксировали в декабре 1986 года, информирует издание Yomiuri.

Падение иены происходит на фоне усиления ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Инвесторы активно продают японскую валюту и покупают доллар, что обусловлено сохраняющимся разрывом в денежно-кредитных политиках двух стран.

Рынок продолжает реагировать на контраст монетарных курсов: ФРС сигнализирует о готовности ужесточать политику для сдерживания инфляции, тогда как Банк Японии остается приверженцем ультрамягкого подхода. Это создает устойчивое давление на иену и провоцирует ее дальнейшее ослабление к основным мировым резервным валютам.