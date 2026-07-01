Япония пытается остановить девальвацию

Власти Японии считают успешной валютную интервенцию, проведенную два месяца назад для поддержки иены. Замминистра финансов по международным делам Ацуси Мимура заявил, что действия имели смысл, если судить по реакции рынка. При этом США, по его словам, не возражали против вмешательства и даже выражали поддержку, пишет Bloomberg.

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Иена тем временем снова обновила минимум за 40 лет и торговалась около 162,8 за доллар — слабейшего уровня с 1986 года. Весной власти вмешались, когда курс приближался к 161 иене за доллар: за месяц по 27 мая Япония потратила рекордные 11,73 трлн иен, или около $72,3 млрд, чтобы поддержать валюту. Сначала иена укрепилась примерно до 155 за доллар, но затем снова начала слабеть.

Слабая иена усиливает инфляцию, потому что Япония импортирует большую часть энергоресурсов и значительную долю продовольствия. При этом бизнес пока держится: экспортеры выигрывают от дешевой валюты, а компании все чаще перекладывают рост издержек на потребителей. Рынок теперь смотрит на зону 164–165 иен за доллар как на возможный новый уровень, при котором власти могут снова вмешаться.