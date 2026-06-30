Греф призвал снижать ключевую ставку

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика уже переохлаждена и ключевую ставку Банка России нужно снижать.
Об этом он заявил на годовом собрании акционеров кредитной организации.
Греф: экстенсивный рост экономики исчерпан
"Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может, и реальные ставки у нас в районе 10%. Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте чтобы охладить экономику. То, что применяется сегодня - совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать", - отметил Греф.