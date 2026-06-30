Оман представил план по взиманию платы за проход через Ормуз

Оман направил западным странам план, подробно описывающий механизм взимания платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, пишут обозреватели Вивиан Нерейм и Фарназ Фассихи в статье для New York Times.

По словам авторов статьи, султанат направил США и другим западным партнерам документ, в котором говорится о взимании платы с судовладельцев за использование пролива.

Предложение Омана базируется на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах. Проект подразумевает, что сборы — формально — будут добровольными, но фактически будут вноситься в обязательном порядке.

Журналисты отметили, что Вашингтон выдвинул ряд замечаний по этому проекту, но не отверг его полностью. Они добавили, что американцы рассчитывают уладить разногласия на уровне технических переговоров.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив на протяжении десятилетий был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в проливе после нападения США и Израиля на Исламскую Республику «больше никогда не будет прежней».