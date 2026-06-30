ЦБ проведет обследование сервисов потребительской рассрочки

Банк России проведет с июля по октябрь 2026 года обследование сервисов потребительской рассрочки. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте регулятора.

"Обследование проводится с целью мониторинга участников рынка потребительской рассрочки за II - III кварталы 2026 года", - говорится в материалах.

Срок действия предоставления данных - 14 рабочих дней c даты направления анкеты в адрес организации.

Помимо этого, с января по июль проводится обследование с целью анализа жалоб, поступающих напрямую в поднадзорные Банку России организации.

"Срок предоставления данных: октябрь 2026 года", - уточнили в регуляторе.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за проведение обследований, является Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.