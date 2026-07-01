Россию признали второй самой быстро богатеющей страной в мире

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения. Это следует из отчета UBS «О мировом богатстве, передает РИА Новости.

Под богатством в документе понимается совокупность финансовых и реальных активов за вычетом долговых обязательств, при этом расчет показателя ведется в национальной валюте с поправкой на инфляцию. За пятилетний период с 2020 по 2025 год прирост этого показателя в России составил 37%.

Лидером рейтинга стала Южная Корея, где рост благосостояния на одного человека достиг 55%. Тройку самых быстро богатеющих стран замкнула Хорватия с результатом 29%.Что касается стран с отрицательной динамикой, то в антирейтинге первое место заняла Великобритания: там уровень благосостояния снизился на 23,2%. Далее следуют Нидерланды, где показатель упал на 14,4%, и Франция с минус 4,5%. Единственной страной, где за пять лет ситуация практически не изменилась, оказалась Италия.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Москве в 2026 году достигла отметки в 219,6 тысячи рублей. За последние пять лет этот показатель в столице вырос более чем на 103 тысячи рублей — такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как отмечается в отчете, только по итогам марта 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в Москве увеличилась более чем на 30 тысяч рублей. Для сравнения: в среднем по России уровень номинальной заработной платы составляет 113 654 рубля. Такой динамичный рост доходов в Москве специалисты связывают с развитием высокотехнологичных отраслей, активным строительством и расширением сферы услуг. При этом эксперты напоминают.