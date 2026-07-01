Монголия ждет прогресса по «Силе Сибири — 2»

Улан-Батор рассчитывает на сдвиги в переговорах между Москвой и Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Об этом РИА Новости заявил торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл.

По его словам, Россия и Китай сейчас согласовывают технические параметры: сроки строительства, объемы поставок газа и ценовые условия. Монгольская сторона уже завершила все необходимые процедуры на своем уровне.

Дипломат отметил, что Улан-Батор принял все решения на правительственном, парламентском и президентском уровнях. Вся техническая документация, включая ТО, подготовлена. Земельные участки под трассу выделены, маршруты согласованы, стандартизация проведена. Технико-экономическое обоснование готово, учредительные документы подписаны.

«Сила Сибири — 2» — это магистраль от западносибирских месторождений до Китая через Монголию. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год и транзитной ветки «Союз Восток» через Монголию.

В мае 2026 года после визита Владимира Путина в Китай пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил наличие прогресса, но отметил, что до финальных договоренностей стороны пока не дошли.