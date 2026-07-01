Миру грозит новая нефтяная катастрофа

Международное энергетическое агентство представило прогноз, согласно которому в 2027 году на мировом нефтяном рынке образуется профицит предложения в 6 млн баррелей в сутки. Добыча вырастет до 110,3 млн баррелей, спрос — до 105,3 млн, передает РИА Новости.

Основной причиной названо возобновление судоходства через Ормузский пролив, что позволит странам Персидского залива нарастить экспорт. Стоимость Brent уже опустилась ниже 75 долларов за баррель. В Goldman Sachs отмечают снижение геополитической премии за ормузские риски с 9–11 до 4–6 долларов за баррель.

В июньском отчете МЭА указано, что во втором полугодии поставщики вне ОПЕК+ добавят на рынок 1,5 млн баррелей в сутки. Прогноз средней цены Brent на третий квартал снижен до 77 долларов, аналитики допускают падение до 72 в июле.

Эксперты отмечают, что итоговый сценарий будет зависеть от темпов восстановления логистики, дисциплины ОПЕК+, состояния мировой экономики и спроса со стороны крупнейших потребителей. В случае быстрого роста поставок, слабого спроса в Китае, Индии и Европе и отсутствия реакции ОПЕК+ обвал котировок возможен, однако участники рынка ожидают, что альянс предпримет меры по сокращению добычи для балансировки ситуации.

Для России снижение цен создаст давление на экспортную выручку и бюджетные доходы. Окончательный эффект будет зависеть от дисконтов, логистических затрат и налоговых условий.