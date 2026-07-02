Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти

Саудовская Аравия вернула экспорт нефти почти до уровня до войны США и Израиля с Ираном. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

По информации издания, Саудовская Аравия резко увеличила экспорт сырья, продолжая восстановление потоков из Персидского залива и увеличивая перспективу избытка предложения. За последние шесть дней поставки достигли 6,3 миллиона баррелей в сутки против 4,45 миллиона в среднем за июнь. Так, недавно поставщики загрузили почти 90 процентов от прежнего объема поставок с терминала Рас-Танура.

В июне ОАЭ уже восстановили экспорт нефти до доконфликтного уровня — более 3,9 миллиона баррелей в день. Как отмечают чиновники в США, поставки нефти через Ормузский пролив достигли более 10 миллионов баррелей в день после того, как стороны достигли соглашения. На рынок направляются новые потоки сырья, в то время как в ряде стран еще не закончились экстренные меры по обеспечению поставок в кризис.

«На рынок вот-вот хлынет волна нефти и вот в чем парадокс. Резкий рост предложения нефти вот-вот столкнется с рынком, который, по крайней мере пока, в этом не нуждается», — заявила глава отдела исследований сырьевых рынков в JPMorgan Chase & Co Наташа Канева.

На фоне резкого увеличения поставок цена нефти ускорила падение ниже довоенных уровней. В ходе торгов в четверг, 2 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent опустилась до 70,13 доллара за баррель. Cнижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,13 процента.