Названа самая подешевевшая рыба в России

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Известно, что в первом полугодии 2026 года оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке упали на 10 и 5 процентов.

«Цена на кету снизилась до 450 рублей за кг, а на нерку — до 750 рублей», — заявили эксперты.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил, что вылов лососей обычно начинается в конце мая, а основной пик наступает в середине июля-середине августа. Поэтому в первой половине лета стоимость высокая, а позже начинает корректироваться в зависимости от развития путины.

Ранее помидоры вошли в список самых подешевевших в России продуктов питания. Розничная стоимость килограмма этих овощей на внутреннем рынке, по данным Росстата, за май сократилась в среднем на 27,1 процента.