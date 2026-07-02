В ЦБ назвали дату запуска регулирования криптовалют

Закон о регулировании рынка криптовалют вступит в силу 1 сентября. Об этом РИА Новости заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Законопроект должен создать условия для легального обращения криптовалют в стране. Изначально его планировали ввести с 1 июля, но сроки перенесли. После начала действия новых правил участникам рынка дадут переходный период до 1 июля 2027 года. За это время компании смогут получить необходимые лицензии, войти в реестр и перестроить работу под новые требования.

Чистюхин добавил, что с 1 июля следующего года должна появиться административная и уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой.