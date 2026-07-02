Россия нашла способ решить проблему дефицита бензина

Россия впервые начала морские поставки бензина из Индии, сообщили отраслевые источники. Это вынужденная мера из-за нехватки топлива на внутреннем рынке, спровоцированной ударами украинских БПЛА по российским НПЗ, сообщает Reuters.

По информации собеседников, из Индии уже отправлено не менее 60 тыс. тонн горючего. В настоящий момент в пути находятся два судна, на каждом из которых — 30–40 тыс. тонн. В дальнейшем Москва рассчитывает импортировать до 400 тыс. тонн бензина ежемесячно из разных государств, в том числе из Беларуси, которая уже наращивает поставки.

В стране фиксируется топливный дефицит: регионы перешли на нормированную продажу, на АЗС выстраиваются длинные очереди, а цены побили исторические максимумы. Летом суточное потребление в России превышает 110 тыс. тонн.

Власти подтвердили, что атаки на нефтепереработку стали причиной локальных перебоев, но заверили, что ситуация находится под контролем. Парламент на прошлой неделе утвердил налоговые поправки и механизм субсидирования импортного топлива.

В Банке России высказались о масштабах импорта бензина

Данные LSEG и Kpler фиксируют рекордный объем закупок российской нефти Индией в июне — более половины всего индийского импорта. Местные заводы наращивали закупки, замещая поставщиков, которые не могли пройти через перекрытый Ормузский пролив.