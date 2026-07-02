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В Центробанке начали дискуссию по продаже НСПК

Газета.Ruиещё 2

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что продажа части пакета национальной системы платежных карт (НСПК), вероятно, не завершится до конца года.

В Центробанке начали дискуссию по продаже НСПК
© Global Look Press

Ее цитирует РИА Новости.

«Это более длительный процесс, есть процедуры, и мы должны будем с участниками рынка обсудить, насколько и им это интересно. До конца этого года вряд ли это случится. Хотя если у участников рынка будет интерес и позиции будут выработаны, этот процесс можно будет ускорить «, — сказала она.

До этого глава Центробанка заявила, что регулятор не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard, покинувших российский рынок весной 2022 года. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных систем работают на территории РФ по сей день.

В июне НСПК предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести Visa и Mastercard из оборота на территории России.