Назван крупнейший покупатель российской сгущенки

Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил о росте поставок сгущенного молока из России в другие страны. В январе-мае текущего года было экспортировано свыше 2,2 тысячи тонн продукции, передает агентство «Прайм».

Уточняется, что год к году поставки продемонстрировали рост на 5% в натуральном выражении и на 18% — в денежном. Эксперты отметили, что Россия экспортировала сгущенки на почти 4,9 миллиона долларов США.

Подчеркивается, что Казахстан занимает первое место по импорту продукции. Страна закупила товара на более 1,6 миллиона долларов, Грузия — более 870 тысяч, Узбекистан — около 690 тысяч, Абхазия — более 320 тысяч и Белоруссия — более 300 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит наращивать экспортные поставки пшеницы. Согласно совместному прогнозу ФАО и ОЭСР, к 2030 году объем отгрузок за рубеж достигнет 51,54 млн тонн, а к 2035 году показатель вырастет до 60,15 млн тонн. По оценкам аналитиков, в среднем за период с 2023 по 2025 год страна поставляла на внешние рынки 46,2 млн тонн зерновой.